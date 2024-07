Die umwerfende Compañía Olga Pericet hat das Stuttgarter Flamenco Festival im Theaterhaus eröffnet.

Petra Mostbacher-Dix 28.07.2024 - 17:32 Uhr

Schläft sie? Rhythmisch betonten Schrittes schreitet der Mann um die goldgemusterte Decke, die Frau mit Maske und rotwilden Locken betrachtend, die darauf liegt, oben ohne in schwarzen Strümpfen und mit hohen Schuhen. Kaum sitzt er am Schlagzeug, kommt Leben in ihren zierlichen Körper. Zum mystisch anmutenden Beat streckt sie Arm um Arm, posiert, reckt und räkelt sich erotisch, bis sie schließlich ihr barockes Laken als Flamencorock um die Hüfte schwingt, mit Absatz, Schuhspitze und ganzem Fuß zu klappern und stampfen beginnt, als gäbe es kein Morgen.