Eine Festival-Woche lang hat der Flamenco das Theaterhaus und das Produktionszentrum fest im Griff. Die Macherin Catarina Mora erklärt, was das Anschauen lohnt.

Andrea Kachelrieß 22.07.2024 - 17:00 Uhr

Wer in Stuttgart Flamenco sagt, muss auch Catarina Mora sagen. Derzeit steckt die Choreografin, Tänzerin und Pädagogin, die seit 2006 den spanischen Tanz in Stuttgart unter anderem an der John-Cranko-Schule unterrichtet, in den letzten Vorbereitungen für die 14. Auflage des von ihr gegründeten Flamenco-Festivals. Und hofft für die neue Ausgabe, die am 27. Juli zum Auftakt ein Gastspiel von Olga Pericet im Theaterhaus zeigt, auf besonders viele Gäste – auch bei der anschließenden Workshop-Woche.