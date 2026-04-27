Im IMAX Leonberg feiert die zweite Staffel der Feuerwehr-Doku „Flames“ Premiere. Der Film zeigt Einsätze, Teamgeist und Ehrenamt auf großer Leinwand.

Der große Imax-Saal im Traumpalast Leonberg füllt sich am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Feuerwehrleute, Angehörige und Gäste sind zur Premiere der zweiten Staffel von „Flames“ gekommen. Die Stimmung: angespannt und zugleich erwartungsvoll. Als Feuerwehrführung, Filmteam und Oberbürgermeister vor die Leinwand treten, ist klar: Das hier ist mehr als ein Kinobesuch.

Mehr als ein Premierenmorgen Die neue Staffel der Doku-Serie zeigt erneut den Alltag der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg – diesmal mit stärkerem Fokus auf die Winterzeit rund um Weihnachten, Silvester und Neujahr. Zu sehen waren unter anderem ein Fassadenbrand, ein ausgelöster Feuermelder mit Wohnungsöffnung, ein Kellerbrand mit vermissten Personen und ein Einsatz im Engelbergtunnel. Anders als in der ersten Staffel waren diesmal auch deutlich häufiger Flammen zu sehen. Filmemacher Julian Diehl sagte dazu mit einem Lächeln: „Es heißt Flames, aber in Staffel 1 gab es keine Flammen.“

Für Diehl blieb der Grundgedanke dennoch derselbe: Die Feuerwehr Leonberg so zu zeigen, wie sie tatsächlich arbeitet. Gerade das freiwillige System habe ihn besonders beeindruckt. Während Berufsfeuerwehrleute im Dienst auf ihren Einsatz warteten, würden Freiwillige aus ihrem normalen Alltag heraus alarmiert. „Dann läuft dein Melder und dann gehst du zum Einsatz. Und da ist es egal, was du gerade machst“, verdeutlichte er.

Die Filmemacher von „Flames“ sind näher dran als zuvor

Dass die zweite Staffel unmittelbarer wirkt, hatte auch mit der Art der Produktion zu tun. Das Team um die Filmemacher Timo Becker und Julian Diehl war diesmal direkt in der Feuerwache untergebracht und dadurch dichter am Geschehen. Wenn nachts der Melder ging, war die Crew sofort mit in Bewegung. So sei man „mittendrin statt nur mit dabei“ gewesen.

Anfang April hat es in einem Mehrfamilienhaus in Leonberg gebrannt. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Der Aufwand dahinter war beträchtlich. Nach Angaben Diehls sichtete das Team rund 80 Stunden Bildmaterial. Teilweise liefen bei einzelnen Einsätzen zahlreiche Kameras parallel. Im Schnitt musste daraus eine dichte Erzählung entstehen. Konzipiert wurde die zweite Staffel mit fünf Episoden von jeweils etwa 15 bis 20 Minuten Länge. Die Bilder auf der riesigen Leinwand beeindruckten ohnehin, doch vor allem auch die Filmmusik entfaltete im Imax eine besondere Wirkung.

Einblick für Familien und Öffentlichkeit

Wie besonders die Perspektive durch das Filmteam ist, beschrieb Birgit Kucher. Die Ehefrau des stellvertretenden Kommandanten Marcus Kucher sagte, sie kenne es nur zu gut aus dem Alltag, wenn plötzlich der Melder losginge und ihr Mann zum Einsatz müsse. Dabei bekäme sie als Angehörige vieles mit. Das werde im Film aber noch einmal ganz anders sichtbar.

Unsere Empfehlung für Sie Nadelöhr A 81 bei Leonberg Nur so konnte der größte Rettungseinsatz im Engelbergtunnel gelingen Ein Lkw brennt am 3. März im Engelbergtunnel. Der Ernstfall für über 400 Einsatzkräfte tritt ein.

Das betonte auch Kommandant Wolfgang Zimmermann: „Mich freut es, dass wir das Tun bei der Freiwilligen Feuerwehr hier zeigen können, und zwar genauso, wie es ist.“ Bei „Flames“ werde sichtbar, was Feuerwehr tatsächlich bedeute, von Übungen bis zu Einsätzen. Er verwies zugleich auf den Kern des Ehrenamts: Freiwillige stünden nachts auf, bei Regen und zu Zeiten, in denen andere schliefen – für Menschen, die sie oft gar nicht kennen. Gerade dieser Aspekt macht „Flames“ zu mehr als einer reinen Einsatzdoku. Die Filme zeigen nicht nur Technik, Ausrücken und Blaulicht, sondern auch Vertrauen, Belastung und den Anspruch, im entscheidenden Moment das Richtige zu tun.

Feuerwehrfrau Elena Manghart brachte das in einer der Szenen auf den Punkt. Sobald von einem bestätigten Brand und vermissten Personen die Rede sei, steige das Adrenalin. Dann komme es darauf an, „dass wir funktionieren“.

Professionell und mit Wirkung nach außen

Der stellvertretende Kommandant Marcus Kucher, der in Staffel zwei stark präsent ist, zeigte sich von der Vorführung begeistert. Es sei ein besonderes Erlebnis, „die eigene Feuerwehr auf der größten Imax-Leinwand der Welt“ zu sehen. Zugleich lobte er die Arbeit des Filmteams, das bei den Dreharbeiten präsent gewesen sei, ohne den Einsatzalltag zu stören.

Dass die Serie Wirkung entfaltet, zeigte sich für die Wehr nicht nur im Kino. Kommandant Zimmermann berichtete von starker Resonanz aus Bevölkerung und Region. Auch für die Nachwuchsgewinnung könne das Projekt eine Rolle spielen. Für die Jugendfeuerwehr Leonberg gebe es derzeit sogar einen Aufnahmestopp.

Nach dem Abspann blieben viele noch stehen

Nach der Premiere standen zahlreiche Besucher noch vor dem Kino und unterhielten sich. Genau das passte zu diesem Vormittag: „Flames“ war in Leonberg nicht bloß Filmvorführung, sondern Gemeinschaftserlebnis und Schaufenster einer Feuerwehr, deren Alltag Außenstehende zumeist nur mitbekommen, wenn die roten Fahrzeuge mit Blaulicht und Sirene zum nächsten Einsatzort eilen.

Wie es mit dem Format weitergeht, ist offen. Eine dritte Staffel sei nicht ausgeschlossen, sagte Filmemacher Diehl, versprechen wolle das Team aber noch nichts. Zunächst werde man beobachten, wie die zweite Staffel ankomme. Stoff dafür gäbe es offenkundig genug.