Am Freitagmittag ist der Fahrer eines Ford im Stuttgarter Osten mit einem gewaltigen Schrecken davongekommen: Sein Auto fing während der Fahrt an zu brennen.

Jürgen Bock 04.07.2025 - 14:10 Uhr

Am Freitagmittag steht eine dunkle Rauchsäule über dem Stuttgarter Kessel. So mancher fragt sich besorgt, was da wohl in Brand geraten ist. Die Antwort lautet: ein Auto – und zwar in voller Fahrt.