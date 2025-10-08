 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Eine Störung des Winterschlafs kann tödlich enden

Fledermäuse rund um Leonberg Eine Störung des Winterschlafs kann tödlich enden

Fledermäuse rund um Leonberg: Eine Störung des Winterschlafs kann tödlich enden
1
Eine Zwergfledermaus ist nichtmal so groß wie eine Handfläche. Foto: Oliver Maier

Heimische Fledermausarten sind bedroht. Im Herbst suchen die Säugetiere nach Winterquartieren, in denen man sie nicht stören sollte. Klappt das auch in Tunneln der Hesse-Bahn?

Auch wenn die Nächte wieder deutlich länger werden, sind die nachtaktiven Fledermäuse nicht mehr zu sehen. Zuvor haben die flatterhaften Tiere bis zu 30 Prozent an Gewicht zugelegt und auch noch „Hochzeit gefeiert“. Allerdings werden die Weibchen erst im Sommerquartier trächtig – in Abwesenheit der männlichen Tiere. Denn nach der Paarung im September und Oktober werden die Eizellen nicht sofort befruchtet, sondern die Spermien im Geschlechtstrakt eingelagert. Erst nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf kommt es dann zum Eisprung und zur Befruchtung – passend zur Rückkehr der Insekten, die die Nahrungsgrundlage der Fledermäuse sind.

 

Zwergfledermäuse leben in unmittelbarer Nähe zum Menschen

Wie das so läuft bei den Fledermäusen, das weiß auch Oliver Maier, Erster Vorsitzender der Vogel- und Naturfreunde Merklingen. Dem Experten aus dem Weil der Städter Teilort ist auch klar: Neben Arten, die im Wald zu finden sind und auch dort ihre Winterquartiere suchen, leben die Zwergfledermäuse in unmittelbarer Nähe zum Menschen. Als Kulturfolger sind sie in Städten heimisch und suchen sich kleine Spalten an Gebäuden wie Rollladenkästen, Mauervorsprüngen, Schornsteinen und Dachstühlen. Sie spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie große Mengen an Insekten fressen.

Unsere Empfehlung für Sie

Vogelfreundlicher Lebensraum: Traumgarten für Pflanzen und Tiere in Korntal

Vogelfreundlicher Lebensraum Traumgarten für Pflanzen und Tiere in Korntal

Johanna Offermann aus Korntal-Münchingen hat sich ein kleines Gartenparadies geschaffen, das zudem vogelfreundlich ist. Dafür ist sie ausgezeichnet worden.

„Da durch die moderne Bauweise sowie Sanierungen, vor allem an Dachstühlen, immer mehr passende Quartiere verschwinden, helfen Fledermaushöhlen bei der Überwinterung“, sagt Maier, der zudem in mehreren Arbeitsgemeinschaften zum Schutz heimischer Tierarten mit dabei ist. Auch an dichten Hauswänden könne man den Tieren Unterschlupfmöglichkeiten schaffen. „Wichtig ist, dass die Fledermaushöhlen an unterschiedlichen Seiten der Gebäude angebracht werden, da die Tiere je nach Jahreszeit und Wetterlage ihre Quartiere verlassen, um passende Bedingungen zu finden.“

Bauanleitungen für Fledermaushöhlen gibt es beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Internet. Die Quartiere sollten aus naturnahem Material sein und die Wahl des Anbringungsortes muss gut gewählt werden. Wenn die Quartiere zu tief hängen, fangen Katzen und Marder die Tiere, wenn sie sich im Frühjahr aus den Unterschlupfen herausfallen lassen, bevor sie nach ein bis zwei Metern in den Gleitflug kommen. Übrigens: Die Holzwerkstatt der Justizvollzugsanstalt Heimsheim fertigt ebenfalls Fledermaushöhlen für Projekte des Nabu.

Geeignete Unterkünfte für Fledermäuse an einer Hauswand. Foto: Oliver Maier

Im Vergleich zu der nur etwa daumengroßen Zwergfledermaus, braucht das Große Mausohr etwas mehr Platz. Diese Fledermausart lebt daher gerne in Kirchen, wo im Sommer genug Platz für die Aufzucht der Jungen ist. Dazu schließen sich die Fledermausweibchen zu Wochenstubengesellschaften zusammen, meist bestehend aus etwa zehn bis 20 Tieren. Die Jungen werden nach etwa 50 Tragen geboren und wiegen bei kleinen Arten nur etwa zwei Gramm. Die ersten Wochen werden sie gesäugt, bevor sie bereits mit vier bis fünf Wochen eigenständig Insekten jagen können.

Störungen im Winterschlaf können für die Tiere tödlich enden

Störungen wecken die Fledermäuse aus dem Winterschlaf, die bis zu 60 Minuten und ausreichend Kalorien brauchen, um ihren Körper auf Betriebstemperatur zu bringen. Wachen die Flugkünstler zu häufig aus dem Winterschlaf auf, kann es passieren, dass ihre Reserven nicht mehr bis zum Frühjahr ausreichen und sie sterben.

Unsere Empfehlung für Sie

Von Calw nach Renningen: Hesse-Bahn fährt erst ab Januar – und dann auch nur verkürzt

Von Calw nach Renningen Hesse-Bahn fährt erst ab Januar – und dann auch nur verkürzt

Auf der Strecke der früheren Schwarzwaldbahn sollen spätestens Ende Januar wieder Züge rollen. Das Projekt hat sich mehrfach verzögert, auch die Kosten stiegen enorm an.

Da in den Tunneln der bis zum nächsten Jahr fertiggestellten Herman-Hesse-Bahn zwischen Calw und Weil der Stadt zahlreiche Fledermausarten leben, wurden zu ihrem Schutz Tunnel in die bestehenden Tunnelröhren eingezogen. „Es bleibt abzuwarten, ob die Fledermäuse diese Quartiere annehmen“, sagt Oliver Maier, denn die Tiere sind sehr standorttreu. Wie Nistkästen für Vögel sollten auch Fledermaushöhlen gereinigt werden, um für intakte und hygienische Behausungen zu sorgen. Dies sollte man außerhalb der Jungenaufzucht (Mai bis Juli) und des Winterschlafs (November bis April) tun.

Infos

Online
Informationen über FLedermäuse und deren Schutz gibt es zum Beispiel auf www.nabu.de.

Weitere Themen

Fledermäuse rund um Leonberg: Eine Störung des Winterschlafs kann tödlich enden

Fledermäuse rund um Leonberg Eine Störung des Winterschlafs kann tödlich enden

Heimische Fledermausarten sind bedroht. Im Herbst suchen die Säugetiere nach Winterquartieren, in denen man sie nicht stören sollte. Klappt das auch in Tunneln der Hesse-Bahn?
Von Annette Frühauf
Jubiläum in Leonberg: Über die Anfänge einer futuristischen wie umstrittenen Kirche

Jubiläum in Leonberg Über die Anfänge einer futuristischen wie umstrittenen Kirche

Die Versöhnungskirche im Leonberger Stadtteil Ramtel wird 60 Jahre alt. Zeitzeugen erinnern am Sonntag an das Experiment der „Kolonie“.
Von Thomas K. Slotwinski
Weil im Schönbuch: Minibagger-Diebstahl sorgt für Rätsel

Weil im Schönbuch Minibagger-Diebstahl sorgt für Rätsel

20 000 Euro wert und plötzlich verschwunden: In Weil im Schönbuch wurde ein Minibagger gestohlen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.
Von unserer Redaktion
Thronartige Sessel und groteske Masken: Mysteriöses Lager im Gärtringer Wald sorgt für Polizeieinsatz

Thronartige Sessel und groteske Masken Mysteriöses Lager im Gärtringer Wald sorgt für Polizeieinsatz

Ein Jäger stößt auf ein kurioses Waldlager – mit thronartigen Sesseln, Feuerstellen und grotesken Masken. Was erst wie ein Ritualplatz wirkt, entpuppt sich als etwas völlig anderes.
Von Janina Link
Buchvorstellung in Sindelfingen: „Von ABBA bis Zappa“: Rockgeschichte zum Nachlesen und Nacherleben

Buchvorstellung in Sindelfingen „Von ABBA bis Zappa“: Rockgeschichte zum Nachlesen und Nacherleben

In seinem Buch „Von Abba bis Zappa“ ist Autor Christoph Wagner Sindelfingens und Böblingens bewegter Rockgeschichte auf der Spur. Am Freitag stellt er es vor.
Von Eddie Langner
Böblingens Partnerstadt: Zu Besuch beim Esel-Palio in Alba

Böblingens Partnerstadt Zu Besuch beim Esel-Palio in Alba

Wenn die Esel beim traditionellen Palio in Alba um die Wette rennen, dann sind auch immer Abgesandte aus Böblingen mit dabei – und überbringen Geschenke für Mensch und Tier.
Von unserer Redaktion
„Popverbot“ in Stuttgart: Wie Böblingen und Sindelfingen zu Rock-Hochburgen wurden

„Popverbot“ in Stuttgart Wie Böblingen und Sindelfingen zu Rock-Hochburgen wurden

Nach Krawallen bei Rockkonzerten hat die Stadt Stuttgart 1970 ein „Popverbot“ erlassen. Die internationale Popkonzertszene wich deshalb nach Sindelfingen und Böblingen aus.
Von Christoph Wagner
Stadt schnürt Sparpaket: Böblinger Gewerbesteuer bricht ein

Stadt schnürt Sparpaket Böblinger Gewerbesteuer bricht ein

Sinkende Steuereinnahmen zwingen die vormals verwöhnte Stadt zum Sparen. Liberale im Gemeinderat kritisieren das „Prinzip Hoffnung“.
Von Jan-Philipp Schlecht
In Renningen und Holzgerlingen: Immer mehr alte Menschen werden Opfer von Karten-Betrügern

In Renningen und Holzgerlingen Immer mehr alte Menschen werden Opfer von Karten-Betrügern

Falsche Bankmitarbeiter: Ein Senior in Renningen passt auf, in Holzgerlingen ist eine Frau mehrere tausend Euro los.
Von Thomas K. Slotwinski
Unfall in Leonberg: Elfjähriges Mädchen wird angefahren

Unfall in Leonberg Elfjähriges Mädchen wird angefahren

Ein Auto erfasst in der Leonberger Bahnhofstraße eine Elfjährige. Sie wird nur leicht verletzt.
Von Thomas K. Slotwinski
Weitere Artikel zu Weil der Stadt Fledermäuse Nabu Hesse-Bahn Schutz
 