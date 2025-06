Weitere Kinder sind in Frankreich von schweren Durchfallerkrankungen betroffen. Inzwischen dürfen Waren aus vier Metzgereien nicht mehr verzehrt werden. Ist verunreinigtes Fleisch der Auslöser?

dpa 21.06.2025 - 17:17 Uhr

Saint-Quentin - Die Serie bedrohlicher Durchfallerkrankungen bei Kindern in Nordfrankreich hat sich ausgeweitet. Inzwischen seien elf Kinder erkrankt, teilte die Präfektur mit. Als Ursache wird der Verzehr von bakteriell verunreinigtem Fleisch vermutet. Nachdem nach Untersuchungen bereits zwei Metzgereien in der Stadt geschlossen wurden, erging für zwei weitere das Verbot, Ware, die dort in einem bestimmten Zeitraum gekaufte wurde, zu essen.