Trotz aller Widrigkeiten am Persischen Golf buchen die Deutschen weiterhin tapfer ihren Urlaub. Fundierte Beratung und Umbuchungsmöglichkeiten gewinnen aber an Bedeutung.
31.03.2026 - 14:10 Uhr
In einem Reise-Umfeld, das 2026 von Unsicherheiten durch die Iran-Krise geprägt ist, werden flexible Umbuchungs- und Stornierungsoptionen in vielen Fällen zum entscheidenden Faktor für eine Buchung: „Wir empfehlen den Kunden immer Flex-Optionen“, sagt Manfred Hegenloh von Hegenloh-Reisen in Göppingen, der am Stuttgarter Flughafen auch ein bekanntes Last-Minute-Reisebüro betreibt.