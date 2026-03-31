Trotz aller Widrigkeiten am Persischen Golf buchen die Deutschen weiterhin tapfer ihren Urlaub. Fundierte Beratung und Umbuchungsmöglichkeiten gewinnen aber an Bedeutung.

In einem Reise-Umfeld, das 2026 von Unsicherheiten durch die Iran-Krise geprägt ist, werden flexible Umbuchungs- und Stornierungsoptionen in vielen Fällen zum entscheidenden Faktor für eine Buchung: „Wir empfehlen den Kunden immer Flex-Optionen“, sagt Manfred Hegenloh von Hegenloh-Reisen in Göppingen, der am Stuttgarter Flughafen auch ein bekanntes Last-Minute-Reisebüro betreibt.

Unsere Empfehlung für Sie Auswärtiges Amt Dringende Warnung vor beliebtem Urlaubsland Die Aussagen und Definitionen des Auswärtigen Amts in Bezug auf Reisen scheinen immer unschärfer zu werden. Nun gerät erneut eine Destination in den Fokus. Mit solchen Tarifen könne man ab 25 Euro Aufpreis pro Person zum Beispiel günstige Frühbucher-Optionen nutzen und bei Bedarf zwei bis drei Wochen vor Abflug problemlos wieder stornieren.

Reiseveranstalter mit kostenlosem Flex-Tarif

Selbst wenn die Preise krisenbedingt weiter abstürzen sollten, könne das eine legitime Option sein, um vielleicht kurzfristig noch günstigere Optionen in Betracht zu ziehen, so der Experte. Die Flex-Optionen seien aber meist nach Reisekosten gestaffelt und könnten auch höher liegen. Veranstalter wie Coral Travel, LMX Touristik oder Bentour bieten den Flex-Tarif unterdessen sogar kostenlos an – zumindest vorübergehend.

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Saison mit Chancen und Risiken. Foto: imago/pictureteam

Steigende Kerosinzuschläge – sinkende Hotelpreise

Ihrerseits hätten Reiseveranstalter ebenfalls eine sehr dynamische Geschäftspolitik, meint Manfred Hegenloh: „Das ist wie an der Börse – es gibt jeden Tag andere Preise im Reisebüro.“ Dass man durch die aktuellen geopolitischen Krisen grundsätzlich sparen könne, bezweifelt er dennoch: „Hotelpreise könnten teilweise sinken, aber die Spritkosten steigen. Das schenkt sich unter dem Strich nichts.“

Kerosinzuschläge würden bei Neubuchungen meist indirekt durch Preiserhöhungen eingerechnet. Es gebe aber auch Veranstalter, die angesichts der Ölkrise bereits wieder separate Aufschläge erheben, etwa Anbieter von Flusskreuzfahrten.

Kreuzfahrten sind gefragt – doch einige Schiffe stecken am Golf fest. Foto: IMAGO/Rust

Stabile Nachfrage Richtung Türkei

Richtung Türkei hat Manfred Hegenloh indes noch keine Nachfrage-Schwankungen wahrgenommen. Es werde gebucht wie eh und je und bewege sich preislich alles im gewohnten Rahmen. Was Ägypten betreffe, empfehle er seinen Kunden im Zweifelsfall eher Hurghada als die Sinai-Halbinsel. Das Geschäft laufe aber normal weiter und man habe dort noch nie Probleme gehabt.

Flex-Tarife sind eine direkte Reaktion der Veranstalter auf das gestiegene Sicherheitsbedürfnis vieler Kunden und die Forderungen der Reisebüros nach mehr Planungssicherheit für ihre Kunden – hier einige ausgewählte Möglichkeiten im Überblick.

TUI und airtours

Regulärer Flex-Tarif: ab 59 Euro für zwei Erwachsene

Neue Aktion: „Halber Preis, volle Flexibilität“:

50 Prozent Rabatt auf den Flex-Tarif für Buchungen zwischen 26. März und 8. April 2026 (mit „My-TUI-Coupon“)

Gültig für Reisezeitraum vom 26. März 2026 bis 30. April 2027

Anwendbar auf Flugpauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen

Startpreis reduziert auf 29,50 Euro (statt 59 Euro)

Reisebüros erhalten volle Provision

Stornierung/Umbuchung bis 15 bzw. 29 Tage vor Abreise

Alltours

Gratis-Flex-Tarif bei Neubuchungen bis 15. April 2026

Sonst ab 29 Euro erhältlich

Gilt für alle klassischen Pauschalreisen von Alltours und Byebye

Umfasst Abreisen bis zum 31. Oktober 2026

Alle Zielgebiete im Reiseprogramm eingeschlossen

Kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis 15 Tage vor Abreise

Keine Angabe von Gründen für Umbuchung/Stornierung notwendig

Schauinsland-Reisen

„Flex2Relax“: Ab 29 Euro pro Erwachsenem (Kinder kostenfrei)

Stornierung: Rücktritt bis 22 Tage vor Abreise

Umbuchung: Zum tagesaktuellen Preis bis 22 Tage vor Abreise

Eurowings Holidays

Stornierung: Bis 14 Tage vor Abflug für 50 Euro pro Person

Umbuchung: Bis 14 Tage vor Abreise kostenfrei (zzgl. Tarifdifferenzen/Aufzahlungen/Leistungsträgergebühren, sofern diese anfallen). Namensänderungen sind ausgeschlossen.

Widerruf: Bis 4 Tage nach Buchung kostenfrei

Anex Tour

Flex-Option: 35 Euro pro Person (mitreisende Kinder inklusive)

Stornierung: Bis 14 Tage vor Abreise

Umbuchung: Zum tagesaktuellen Preis bis 10 Tage vor Abreise

Bucher Reisen

Flex-Option: 35 Euro pro Person (mitreisende Kinder inklusive)

Stornierung: Bis 14 Tage vor Abreise

Umbuchung: Zum tagesaktuellen Preis bis 10 Tage vor Abreise

Nachbuchung: Möglich im Bucher Kunden-Center

Falk Travel

Neue Flex-Option für zusätzliche Planungssicherheit

Kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis 22 Tage vor Abflug

Gestaffelte Preisstruktur nach Reisedistanz:

Kurzstrecken: ab 29 Euro pro Vollzahler

Mittelstrecken: 49 Euro pro Vollzahler

Fernreisen: 69 Euro pro Vollzahler

Gilt für Pauschalreisen, Nur-Hotel- und Eigenanreise-Produkte

Verfügbar in Amadeus- und Traffics-Buchungssystemen

Bentour Reisen

„Flex Sorglos Light“ automatisch und kostenfrei bei Neubuchungen bis 30. April 2026

Gültig für Abreisen bis Ende Oktober 2026

Umfasst Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen

Besonders für frühzeitige Buchungen konzipiert

DER Touristik

Verschiedene Flex-Pakete nach Umsatz gestaffelt (59-199 Euro)

Kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis 15 Tage vor Abflug

Bei Stornierung verbleiben Flex-Kosten beim Veranstalter

Flex-Fee von 30 Euro pro Person

Kostenfreie Stornierung bis 30 Tage vor Abreise

Vtours

„Fixe 50“-Tarif ohne Aufpreis buchbar

Feste Anzahlung von 50 Euro, die bei Stornierung/Umbuchung als Bearbeitungsgebühr einbehalten wird

Stornierung bis 15 Tage vor Abreise zur Anzahlungshöhe möglich

Ameropa

Flex-Tarif ab 9 Euro verfügbar

Kosten richten sich nach dem Reisepreis

Stornierung/Umbuchung: Bis 7 Tage vor Anreise einmalig kostenlos umbuchen oder stornieren

Flex-Tarife verändern den Reisemarkt schon seit 2021

Der Trend zu mehr Flexibilität bei Reisebuchungen hat sich seit 2021 weiter verstärkt. Was ursprünglich als Reaktion auf die Pandemie begann, hat sich zu einem dauerhaften Bestandteil der Angebotslandschaft entwickelt. Bentour-Chef Deniz Ugur hatte bereits 2021 eine Vereinheitlichung der Flex-Tarife angeregt, um die Verwirrung im Markt zu reduzieren – eine Standardisierung ist jedoch ausgeblieben.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Veranstalter zunehmend kostenfreie oder vergünstigte Flex-Optionen als zeitlich begrenzte Marketingmaßnahmen einsetzen, um Buchungen anzukurbeln.

Flex-Tarife im Vergleich der Stornierungsfristen

Ein Kriterium bei der Auswahl des passenden Flex-Tarifs ist die Frist für kostenfreie Stornierungen (vor Reisebeginn):

Mittlere Fristen (22-29 Tage): Schauinsland, Coral Travel, Falk Travel, TUI/airtours (29-Tage-Option)

Kürzere Fristen (14-15 Tage): TUI/airtours (15-Tage-Option), Anex Tour, Bucher Reisen, Eurowings Holidays, DER Touristik

Besonders kurze Frist (7 Tage): Ameropa

Für Reisende lohnt es sich also, die verschiedenen Angebote genau zu vergleichen und die Bedingungen im Detail zu prüfen, da diese je nach Veranstalter erheblich variieren können.