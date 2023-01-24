Wenn sich trotz geschlossenem Fenster regelmäßig Fliegen in der Wohnung befinden, ist das ärgerlich. Damit Sie der Ursache besser auf den Grund gehen können, haben wir 6 häufige Gründe für Sie zusammengefasst.
19.01.2026 - 15:09 Uhr
Wenn sich regelmäßig oder vermehrt Fliegen in der Wohnung befinden, obwohl die Fenster geschlossen sind, kann dies unterschiedliche Gründe haben. Als Erstes sollte ein Blick auf die Fliegen selbst geworfen werden. So können besser Rückschlüsse auf die Ursache und Herkunft geschlossen werden.