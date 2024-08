Aus Furcht vor flüssigen Sprengstoffen erließ die EU 2006 strenge Regeln für Flüssigkeiten im Handgepäck von Flugpassagieren. Eine neue Generation Scanner brachte Lockerungen – jetzt wird wieder verschärft.

Michael Bosch /dpa 21.08.2024 - 14:31 Uhr

Was darf ich mitnehmen – und was nicht? Diese Frage stellen sich Reisende immer wenn es in mit dem Flieger in den Urlaub geht. Denn im schlimmsten Fall heißt es an der Sicherheitskontrolle: Bitte einmal alles auspacken! Besonders genau schaut das Sicherheitspersonal bei Flüssigkeiten hin. Und die Regeln, wie viel davon im Handgepäck mitgeführt werden darf, werden nun wieder verschärft.