Klebereste auf Fensterrahmen sind allgemein ein Problem, denn entweder sind diese chemisch ausgehärtet und lassen sich nicht mehr auflösen oder die Reste lassen sich zwar mit entsprechend starken Lösungsmitteln lösen, greifen dafür aber Rahmen bzw. Lack an. Gehen Sie zur schonenden Entfernung der Klebereste am besten wie folgt vor:

1. Klebereste mechanisch entfernen

Sind die Klebereste vom Fensterrahmen besonders fest und dick, sollten diese mechanisch entfernt werden. Damit am Fensterrahmen keine Kratzer entstehen, sollte zur Entfernung ein Material verwendet werden, welches weicher als der Fensterrahmen ist.

2. Kunststoffschaber verwenden

In der Regel eignen sich dafür Kunststoffschaber am besten (hier auf Amazon bestellen / ANZEIGE). Besonders schonend gelingt die Entfernung der Klebereste in Kombination mit einem Reiniger. Setzen Sie den Kunststoffschaber flach und gerade auf der Oberfläche an und schieben sie diesen so lange über die Klebereste, bis sich diese nach und nach lösen. Bei weichen Kleberesten von Fliegengittern kann auch ein Schmutzradierer (hier auf Amazon bestellen / ANZEIGE) bei der Entfernung hilfreich sein.

3. Mit Reiniger kombinieren

Für Kunststoffrahmen empfehlen sich Kunststoffreiniger (hier auf Amazon bestellen / ANZEIGE). Alternativ kann auch etwas Spülmittelwasser verwendet werden. Ein Reiniger hilft dabei, dass gelöste Klebereste nicht wieder anhaften.

4. Vorsicht bei lackierten Rahmen

Vorsichtig sollte man vor allem bei lackierten Fensterrahmen sein. Mit Kunststoffschabern kann man auch hier in der Regel gut arbeiten, wenn diese gerade, flach und nicht mit zu viel Druck angewendet werden. Starke Reinigungsmittel können hier allerdings Flecken hinterlassen oder gar den Lack auflösen und sollten daher vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Reiniger sollten keine Scheuermittel enthalten. Schonende Reiniger sind in der Regel Spülmittellösungen sowie Seifenlaufen und Essigreiniger.