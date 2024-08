Motorflieger und deren kleinere Geschwister aus dem Modellbereich verzauberten am Wochenende in Pleidelsheim all jene, die vom Gleiten aus der Vogelperspektive schwärmen.

Cornelia Ohst 19.08.2024 - 10:57 Uhr

Das Fliegerfest in Pleidelsheim machte es wieder einmal deutlich: zum Fliegen gehören Emotionen. Für die Menschen in der Luft ebenso wie für die, die unten stehen und zuschauen. Das weiß auch Kunstflieger Christian Hartmann. Der Flugprofi vom Stuttgarter Aero-Club begeisterte am Samstag die Besucher des Fliegerfests – mit waghalsigen wie eleganten Schwüngen und Loopings am Himmel.