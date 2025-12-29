Flo Dauner über seinen Vater „Beim Musizieren ist er immer präsent“
Wolfgang Dauner wäre am 30. Dezember neunzig Jahre alt geworden. Sein Sohn, der Fanta-Vier-Drummer Florian Dauner, erinnert sich an seine Kindheit.
Er selbst zählt zu den besten Schlagzeugern international. Liegt’s in den Genen? Oder an der Kindheit im Haus eines Jazzmusikers? Jedenfalls erinnert sich Florian Dauner in diesen Tagen ganz besonders an seinen Vater Wolfgang, der an diesem Dienstag 90. Geburtstag gefeiert hätte.