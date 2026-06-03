Vor zwei Jahren sorgte Florian Wirtz während der Fußball-EM 2024 für ein ikonisches Meme. Auf dem TikTok-Kanal des DFB erstellte der heute 23-Jährige ein Kartoffel-Ranking und setzte normale Kartoffeln auf Platz eins. Für Wirtz war es nur ein simples Ranking, doch sein Satz „Normale Kartoffeln, ich würd sogar sagen auf die 1“ ging viral.

Gemeinsam mit Nick Woltemade stellte sich Florian Wirtz vor Kurzem den Fragen von Kindern. Einer wollte wissen, ob normale Kartoffeln bei ihm noch immer auf Platz eins stehen. Wirtz antwortete: „Gute Frage. Habe ich lange nicht darüber nachgedacht, aber ich esse immer noch gerne Kartoffeln.“ Im Raum brach daraufhin Gelächter aus. An seiner Kartoffel-Vorliebe scheint sich also nichts geändert zu haben.

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Florian Wirtz will bei der WM alles geben

Florian Wirtz gehört auch bei der WM 2026 zu den wichtigsten Spielern der deutschen Nationalmannschaft. Der Offensivspieler von Liverpool soll im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine zentrale Rolle übernehmen und mit seiner Kreativität für die entscheidenden Momente sorgen. Bereits bei der Heim-EM 2024 zählte Wirtz zu den Leistungsträgern des DFB-Teams und geht nun mit noch mehr Erfahrung in das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

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So sieht der Spielplan des DFB-Teams aus

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die WM 2026 am 14. Juni mit dem Vorrundenspiel gegen Curaçao in Houston. Es folgen die Partien gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto sowie gegen Ecuador am 25. Juni in East Rutherford bei New York. Mit einem erfolgreichen Abschneiden in der Gruppenphase würde das DFB-Team anschließend in die K.-o.-Runde einziehen. Gestern (2. Juni) ging es für das deutsche Team schon in die Staaten, am Samstag folgt dann das letzte Testspiel vor dem großen Turnier gegen die USA.