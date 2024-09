Hochsaison für Schätze aus zweiter Hand: In den kommenden Wochen laden wieder zahlreiche Flohmärkte im Kreis Esslingen zum Schlendern, Entdecken und Handeln ein. Etliche Herbst-Flohmärkte sind in größere Veranstaltungen wie Stadtfeste eingebettet.

Im Herbst ist wieder Hochsaison für Schätze aus zweiter Hand: Zahlreiche Flohmärkte im Kreis Esslingen laden zum Entdecken und Handeln ein. Viele Gegenstände haben eine lange Geschichte. Vom antiken Möbelstück bis zum handgemachten Schmuck, von Vintage-Kleidung bis hin zu seltenen Sammlerstücken – ein Flohmarkt ist ein Ort, an dem Erinnerungen weiterleben und neue Geschichten entstehen. Ein Vergnügen, das obendrein dazu beiträgt, Ressourcen zu schonen und Produkten ein längeres Leben zu schenken. Oft sind Flohmärkte in größere Veranstaltungen wie Stadtfeste eingebettet. So wird aus dem Trödelspaß ein Event für die ganze Familie mit Musik, Essen und weiteren Aktivitäten – hier eine Übersicht über Herbst-Flohmärkte im Kreis Esslingen.

Flandern-Flohmarkt Am 22. September veranstaltet Esslingens Kult- und Kulturlokal Vier Peh (Flandernstraße 99) beim Esslinger Stadtteilfest Flandernhöhe von 14 bis 18 Uhr wieder den Flandern-Flohmarkt auf dem eigenen Parkplatz. An den Ständen präsentieren die Verkäufer ihre gesammelten Raritäten von der Bühne und aus dem Keller. Wer nach dem Flohmarktbesuch eine Stärkung braucht, kann bei einem der Straßenstände vorbeischauen.

Nürtinger Flohmarkt Nach dem Besuch des Wochenmarktes in Nürtingen noch über den Flohmarkt „am Obertor“ schlendern und einen Schnapper machen? Das klingt doch gut: Jedes Jahr im April und im September veranstaltet die Stadt Nürtingen einen kleinen Freiluft-Flohmarkt (www.nuertingen.de/de/nuertingen-fuer-alle/kultur-sport-freizeit/maerkte/flohmarkt). Am 28. September ist es wieder soweit: Etwa 20 private Händler bieten dann ihre Vintage-Schätze auf dem Herbst-Flohmarkt an.

Goldene Oktobertage Kirchheim Mitten in Kirchheim wird – ebenfalls am 28. September – bereits der Goldene Oktober eingeläutet: Dann sind Kinder und Jugendliche die Flohmarktstars. Verkaufen, stöbern oder kaufen: Die einen räumen ihre Zimmer aus und bessern ihr Taschengeld auf, die anderen haben die Chance auf ein paar interessante Fundstücke und geben ihr Taschengeld aus. Nach der Schnäppchenjagd ist dann noch bis zum 6. Oktober Zeit, um einen bunten Mix aus Straßenfest über Autosalon und Genussmarkt bis hin zum Wollmarkt zu genießen (https://www.cityring-kirchheim.de/termin/goldene-oktobertage-2, Telefon 07021 502-553, Frau Kiesinger).

Drachenfest in Ostfildern Wer am 3. Oktober zum Herbstmarkt beim Drachenfest in Ostfildern im Scharnhauser Park kommt, sollte Zeit mitbringen. Denn auf der Kastanienallee direkt an den Drachenflugwiesen gibt es so ziemlich alles, was das Herz an Trödel, Flohmarktschätzen und auch Kunsthandwerk begehrt. Über 100 Teilnehmer bauen ihre Stände auf – je etwa zur Hälfte Flohmarkt und Kunsthandwerker, sagt der Organisator Til Maehr von ES-Märkte. Der große Herbstmarkt findet von 11 bis 18 Uhr statt. Mit etwas Glück findet man sogar einen Drachen, den man direkt auf den Flugflächen steigen lassen kann. Falls nicht: Es können auch Drachen gebastelt oder den Profis bei den Drachenshows zugeschaut werden. Wer eine Pause braucht, stärkt sich an den Ständen der Ostfilderner Vereine auf dem weitläufigen Gelände des Scharnhauser Parks (https://www.ostfildern.de/drachenfest.html)

Mädelsflohmarkt in Denkendorf Zum ersten Mal gastiert am 5. Oktober der Flohmarkt Beauty Jungle in Denkendorf und macht die Gemeinde am Rande der Filder von 12 bis 15.30 Uhr zum Shopping-Paradies für modebegeisterte Mädels. Ob Kleidung, Schuhe, Accessoires, Düfte oder Schmuck – in der Festhalle Denkendorf wird jede Fashionista fündig. Vintage-Schätze und Secondhand-Schnäppchen im Sinne der Nachhaltigkeit sind der Kerngedanke des Veranstalters Beauty Jungle. Für frischen Wind sorgen Blogger und Influencer. Wer erfolgreich war und eine Pause braucht, stärkt sich mit den Snacks, die ebenfalls angeboten werden. Der Eintritt kostet vier Euro für Frauen, Männer zahlen nur zwei Euro, und Kinder bis zehn Jahre zahlen nichts (www.beauty-jungle.de/events/maedchenflohmarkt-in-denkendorf_05-10-2024/).

Herbstmarkt in Reichenbach Beim verkaufsoffenen Sonntag am 27. Oktober wird das Ortszentrum von Reichenbach wieder zu einer großen Flaniermeile. Erwartet werden zu diesem Event mehr als 60 Teilnehmer aus ganz Süddeutschland mit unterschiedlichsten Produkten. Mit dabei sind Antiquitäten, Kunst und Handwerk, ein Flohmarkt, ein Kinderflohmarkt und Krämermarktwaren. Reges Marktreiben gibt es in der Hauptstraße, der Marienstraße, der Ulmer Straße, in der Stuttgarter Straße und der Bahnhofstraße. Schnäppchen oder Schmackhaftes bieten auch die geöffneten Geschäfte, die Vereine und die Gastronomen an. Der Markt findet von 11 bis 17 Uhr statt, die Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr (https://www.es-maerkte.de/maerkte/).

Esslinger Herbst So schön kann der Herbst sein: In Esslingen wird der Markt ebenfalls mit einem verkaufsoffenen Sonntag verknüpft. Ritterstraße, Strohstraße, Postmichelbrunnen und das Alte Rathaus bilden am 10. November die Kulisse für den bunten Mix aus Kunsthandwerk, Antiquitäten und Trödel. Rund um den Blarerplatz findet der Flohmarkt statt. Ins herbstliche Markttreiben kann von 11 bis 17 Uhr eingetaucht werden, die Geschäfte öffnen ihre Pforten um 12 Uhr (www.esslingen-info.com/veranstaltung/esslinger-herbst-26f5b299b1).