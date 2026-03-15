Neben Nippes gab in Köngen vergoldetes Besteck oder ein Schachspiel aus Marmor. Preisbewusste sollten den 21. März notieren. Da kann man für fünf Euro so viel mitnehmen, wie man will.
15.03.2026 - 13:17 Uhr
Der frühe Vogel fängt den Wurm – bereits eine gute Stunde vor dem offiziellen Beginn des Flohmarkts „Von Edel bis Trödel“ stehen die ersten Schnäppchenjäger vor dem Köngener Gustav-Werner-Gemeindehaus. Bereits zum 26. Mal gab es auf Initiative des evangelischen Jugendwerks (EJW) und der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde antike Raritäten, Schmuck, Haushaltswaren und -geräte, Bücher, Spielzeug und vieles mehr. Als sich die Türen dann öffneten, war die Menge bereits auf etwa 70 Personen angewachsen, bunt gemischt quer durch alle Generationen.