Flohmarkt in Ludwigsburg Exotische Kostüme aus 35 Jahren Theatergeschichte
Beim Theatersommer Ludwigsburg möchte man im Lager Platz schaffen. Was liegt da näher, als zu Fasching die Kleider, Hüte, Perücken oder auch Schuhe zu verkaufen?
Beim Theatersommer Ludwigsburg möchte man im Lager Platz schaffen. Was liegt da näher, als zu Fasching die Kleider, Hüte, Perücken oder auch Schuhe zu verkaufen?
Wann, wenn nicht jetzt, kurz vor Fasching? Dies dachten sich auch das Team vom Sommertheater in Ludwigsburg und die Mitglieder des Fördervereins – und organisierten für Samstag einen Fundus-Flohmarkt im Theatergarten. Allerlei Kostüme von früheren Aufführungen konnten dort erworben werden.