Ein mysteriöses Flugzeug aus Dubai landete für drei Stunden auf Mallorca. Die Maschine gehört dem Emir von Dubai und wird normalerweise für den Transport seiner Rennpferde genutzt.

Ein außergewöhnlicher Flug hat vergangene Woche auf Mallorca für Aufsehen gesorgt. Eine Boeing 747-400F, die dem Emir von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, gehört, landete am Donnerstag überraschend auf der Baleareninsel. Das Besondere: Der weiß-blaue Jumbo-Jet trug keine sichtbaren Beschriftungen und blieb nur für drei Stunden auf dem Rollfeld, bevor er in Richtung Miami weiterflog.

Die Hintergründe des Kurzaufenthalts bleiben rätselhaft und befeuern Spekulationen. Das Flugzeug, das der Emir 2010 erwarb, dient normalerweise ausschließlich dem Transport seiner millionenschweren Rennpferde. Angesichts der aktuellen Lage in Dubai vermuten Beobachter, dass es sich um eine Evakuierungsmaßnahme handeln könnte.

Kriegsrauch am Flughafen von Dubai. Foto: AFP

Dubai wird zur Geisterstadt

Der Grund für diese Annahme: Die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, befinden sich seit fast zwei Wochen in einem bewaffneten Konflikt. Die Metropole, die einst als sicherer Hafen und Wirtschaftszentrum galt, wird regelmäßig von iranischen Drohnen und Raketen angegriffen. Strategische Ziele wie der internationale Flughafen, Luxushotels und hochwertige Wohngebäude wurden bereits getroffen.

Die Auswirkungen des Konflikts auf Dubai sind gravierend. Zahlreiche internationale Unternehmen haben Notfallpläne aktiviert, Büros geschlossen oder ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Sonderbeauftragte beschreiben die sonst so geschäftige Metropole mittlerweile als „Geisterstadt“.

Millionen von Gastarbeitern sitzen am Golf fest und kommen nicht so leicht weg. Sollte der Konflikt andauern, könnte die Lage noch kritischer werden.

Probleme im Luftraum über Dubai

Als Teil der VAE ist Dubai ein wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten und unterhält seit den Abraham-Abkommen von 2020 normale diplomatische Beziehungen zu Israel. Der aktuelle Konflikt hat zu massiven Störungen im internationalen Luftverkehr geführt, wobei Fluggesellschaften nur sehr eingeschränkt und unter strengen Sicherheitsauflagen im Luftraum des Nahen Ostens operieren können.

Drei Ehefrauen, 23 Kinder – und viele Pferde

Der 77-jährige Emir, der gleichzeitig als Vizepräsident und Premierminister der VAE fungiert, regiert Dubai seit 2006. Er ist bekannt für seinen Reichtum und sein Privatleben mit drei Ehefrauen und 23 Kindern. Sein speziell für den Pferdetransport ausgestatteter Jumbo-Jet ist nur eines der Symbole seines immensen Vermögens.

Ob der kurze Aufenthalt auf Mallorca tatsächlich mit einer Evakuierung seiner wertvollen Rennpferde zusammenhängt oder andere Gründe hatte, bleibt vorerst ungeklärt. Das mysteriöse Ereignis reiht sich ein in die Turbulenzen, die der Nahostkonflikt auch über die Region hinaus verursacht.