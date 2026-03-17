Ein mysteriöses Flugzeug aus Dubai landete für drei Stunden auf Mallorca. Die Maschine gehört dem Emir von Dubai und wird normalerweise für den Transport seiner Rennpferde genutzt.
17.03.2026 - 17:13 Uhr
Ein außergewöhnlicher Flug hat vergangene Woche auf Mallorca für Aufsehen gesorgt. Eine Boeing 747-400F, die dem Emir von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, gehört, landete am Donnerstag überraschend auf der Baleareninsel. Das Besondere: Der weiß-blaue Jumbo-Jet trug keine sichtbaren Beschriftungen und blieb nur für drei Stunden auf dem Rollfeld, bevor er in Richtung Miami weiterflog.