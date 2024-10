Nach einem Aufprall auf ein geparktes Auto touchiert ein offensichtlich alkoholisierter Mann eine Zeugin, die sich ihm in den Weg stellt – und flüchtet anschließend unerkannt.

ssr 29.10.2024 - 13:01 Uhr

Nach einem ungewöhnlichen Vorfall sucht die Polizei nach einem mit einer dunklen Bomberjacke und einer Wollmütze bekleideten Radler. Der von Zeugen auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren geschätzte Mann war am Montag um 20.20 Uhr in offensichtlich alkoholisiertem Zustand auf der Gollenhofer Straße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle „In den Hofäckern“ kam ihm ein Auto entgegen, worauf er nach rechts auswich und auf ein geparktes Auto prallte. Sein Fahrrad schiebend wollte er vom Unfallort flüchten und stieß mit dem Vorderrad gegen die Beine einer Zeugin, die sich ihm in den Weg gestellt hatte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Mann schwang sich auf sein Rad und flüchtete in Richtung des Steinbruchs in Weiler zum Stein. Ob er sich ebenfalls Verletzungen zuzog, ist unklar. Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195 / 6940 an.