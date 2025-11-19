Die Bundesregierung plant ein neues Gesetz, nachdem Geflüchtete aus der Ukraine, die seit dem 1. April nach Deutschland gekommen sind, ihren Anspruch auf Bürgergeld verlieren.
Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem russischen Angriffskrieg gegen ihr Land nach Deutschland geflohen sind, haben hierzulande Vorteile im Vergleich zu Geflüchteten aus anderen Ländern. Ein Punkt ist, dass Ihnen bereits ab Juni 2022 der Anspruch auf Bürgergeld zugesprochen wurde statt den niedrigeren Sätzen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Dies will die Regierung mit einem Gesetzentwurf ändern, der am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll. Die Änderungen betreffen allerdings nur Neuankömmlinge seit April.