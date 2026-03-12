Flüchtlinge aus dem Iran Kein Grund für Panikmache
Drei Millionen Menschen wurden durch die Angriffe vertrieben. Die Verhältnisse unterscheiden sich aber markant von 2015, kommentiert Armin Käfer.
Der amerikanische Generalissimus Donald Trump bleibt von den Folgen seiner Kriegspolitik im Nahen Osten nicht komplett verschont. Wenn Öltanker versenkt werden, der Nachschub für Rohstoffe durch die Straße von Hormus bedroht ist, müssen auch amerikanische Unternehmen und Verbraucher die Zeche bezahlen. Für Flüchtlinge aus dem Iran sind die USA aber nicht die erste Adresse. Sie werden eher in Europa Schutz suchen.