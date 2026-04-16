Flüchtlinge in Renningen Wie geht es weiter bei den zwei Containersiedlungen?
In Renningen stehen am Vereinsdorf und auf dem Festplatz zwei Container-Wohnanlagen. Dort sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Doch wann?
In Renningen stehen am Vereinsdorf und auf dem Festplatz zwei Container-Wohnanlagen. Dort sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Doch wann?
Die Situation der Flüchtlingsunterbringung in Renningen hat sich zum Jahreswechsel leicht verschärft. Nicht etwa, weil mehr Geflüchtete in die Stadt am Rankbach gekommen wären. Sondern weil sich die Zahl der verfügbaren Wohnungen verringert hat.