Die Koalition will neu Einreisenden kein Bürgergeld mehr gewähren. Dem bayerischen Ministerpräsidenten reicht das nicht.

Norbert Wallet 04.08.2025 - 16:49 Uhr

Und wieder wird über das Bürgergeld gestritten. Der jüngste Vorstoß kommt von CSU-Chef Markus Söder, und der hat es in sich. Söder will, dass alle ukrainischen Geflüchteten in Deutschland künftig statt Bürgergeld die geringeren Asylbewerberleistungen erhalten. Das ist keine ganz neue Diskussion. Tatsächlich hatte sich die Koalition aus Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag bereits darauf verständigt, dass neu eingereiste Ukrainer und Ukrainerinnen nur noch die niedrigeren Leistungen erhalten sollen.