Seit Assads Entmachtung im Dezember kehrten bisher mehr als eine halbe Million Syrer aus der Türkei heim, aus dem Libanon waren es mehr als 300 000.
07.11.2025 - 17:07 Uhr
Aus Deutschland sind in den elf Monaten seit dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad knapp 3000 Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt – in der Türkei sind es jeden Tag fast so viele. Seit Assads Entmachtung im Dezember kehrten bisher mehr als eine halbe Million Syrer aus der Türkei heim, aus dem Libanon waren es mehr als 300 000, aus Jordanien gingen 150 000 nach Hause. Die Nahost-Staaten liegen näher an Syrien, sind ärmer als EU-Länder und bieten mehr Anreize für die Rückkehr. Experten sprechen von einer „erzwungenen Freiwilligkeit“.