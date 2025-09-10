In Oßweil greift am Sonntag ein Geflüchteter einen Polizisten und dessen Hund an – und das ein dreiviertel Jahr, nachdem die Stadt ihr Team aus Flüchtlingsberatern aufgelöst hat.
10.09.2025 - 15:00 Uhr
Die Lage für die Kommunen in Sachen Flüchtlingsarbeit ist angespannt. Die Personaldecke ist dünn, die Gelder sind knapp, die Förderung von Bund und Ländern wird sogar zurückgefahren. Bis vor anderthalb Jahren hat die Stadt Ludwigsburg sich mit einem eigenen Team aus Sozialarbeitern um ihre Flüchtlinge gekümmert. Aus finanziellen Gründen hat sie die Arbeit Ende des vergangenen Jahres dann an den Landkreis zurückgegeben – die sogenannte Rückdelegation bedeute eine schlechtere Betreuung vor Ort, klagen Unterstützer.