In einer Flüchtlingsunterkunft kommt es zu einer Messerattacke. Ein Mann wird verletzt. Bei einem Gerangel verliert ein Polizist seine Dienstwaffe an den mutmaßlichen Täter.

red/dpa/lsw 27.11.2024 - 11:20 Uhr

Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) hat ein 25-Jähriger auf einen Bewohner mehrfach mit einem Messer eingestochen. Der 31-Jährige sei am Sonntag von dem Angreifer leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er kam in ein Krankenhaus.