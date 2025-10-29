Flüchtlingsunterkunft in Renningen Eine 1,7 Mio. Euro teure Containeranlage bleibt vorerst leer
Am Vereinsdorf in Renningen stehen gleich zwei Containerunterkünfte für Geflüchtete und Wohnungslose. Nur eine davon soll zum neuen Jahr bezogen werden.
Die eine ist dunkelgrau, die andere weiß. Die eine soll zum neuen Jahr bezogen werden, die andere steht seit mehr als einem Jahr leer. Auf dem Festplatz und am Vereinsdorf Renningen stehen sich seit September zwei Containerunterkünfte für Geflüchtete und Wohnungslose unmittelbar gegenüber.