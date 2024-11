Zeugen eilen einem vergewaltigten Mann zu Hilfe, der Täter flüchtet. Mehrere Tage später ermittelt die Polizei einen Verdächtigen - in einem ganz anderen Bundesland.

red/dpa 15.11.2024 - 15:24 Uhr

Nach der versuchten Tötung und der Vergewaltigung eines Mannes in einer Flüchtlingsunterkunft in Reutlingen ist ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Acht Tage nach der Tat entdeckten die Ermittler den Mann bei einem Angehörigen in Hamburg und nahmen ihn fest, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ.