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Flüchtlingsunterkunft Tübingen verdreifacht Kapazitäten

Flüchtlingsunterkunft: Tübingen verdreifacht Kapazitäten
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Die Einrichtung in Tübingen besteht aus Containern – noch. Foto: dpa

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Tübingen wird massiv ausgebaut. Sollte die Zahl der Flüchtlinge abnehmen, könnten Studenten die Räume beziehen.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Im Ringen um Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge hat das Land einen Erfolg erzielt. Am Montag gab das federführende Justizministerium bekannt, dass mit der Stadt und dem Landkreis Tübingen eine Vereinbarung erzielt worden sei. Seit 2017 war in Tübingen eine Einrichtung in Betrieb, die Platz für knapp 250 Menschen bot. Das in Containerbauweise erstellte Ensemble war nahe dem Landratsamt auf einem Grundstück untergebracht, welches dem Land Baden-Württemberg gehört.

 

Deutlich mehr Plätze als bisher

Auf der bisherigen Fläche soll die Einrichtung nun komplett neu gebaut werden, „weil die Containerbauten nur für eine begrenzte Nutzungsdauer ausgelegt sind“, so das Ministerium. Dabei werden die Plätze massiv erweitert. Bis zu 750 Personen sollen künftig dort Platz finden, das ist die so genannte Regelkapazität. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung vor, dass in der Einrichtung Notkapazitäten für bis zu 250 Personen geschaffen werden.

Protest gegen eine Lea bei Ludwigsburg Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Abstimmung mit der Stadt habe das Land mit der konkreten Planung begonnen, heißt es aus dem Ministerium. Es sei die Errichtung von drei Gebäuden in zwei Bauabschnitten vorgesehen, wodurch der Betrieb der bestehenden Erstaufnahmeeinrichtung auch während der Bauzeit aufrechterhalten werden könne.

Fast überall gibt es Widerstand gegen die Pläne

Die Suche nach Grundstücken für Flüchtlingsunterkünfte war in der abgelaufenen Legislaturperiode ein Thema, das die Gemüter immer wieder erregte. Nahezu an jedem Ort, an dem das Land Interesse zeigte, bildete sich eine Initiative gegen das Vorhaben. Mit den zurückgehenden Flüchtlingszahlen hat sich die Lage zuletzt ein wenig entspannt. Die Vereinbarung trägt dem Rechnung.

Sofern kein Bedarf für die Flüchtlingserstaufnahme bestehen sollte, stellt das Land das dritte Gebäude der Stadt oder einem von ihr benannten Dritten für einfache Wohnzwecke – wie beispielsweise studentisches Wohnen – vorübergehend zur Verfügung. Um diese temporäre Nutzung zu ermöglichen, werden die Voraussetzungen geschaffen, damit der Grundstücksteil mit dem dritten Gebäude von der übrigen Erstaufnahmeeinrichtung abgetrennt und ein Zugang von außen ermöglicht werden kann

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