Durch die späten Sommerferien hätten Baden-Württemberger einen finanziellen Vorteil, so der Vorwurf aus anderen Bundesländern. Eine Auswertung zeigt: Da ist was dran.

Julika Wolf 28.07.2025 - 09:20 Uhr

Wie so oft in der Sommerzeit ist auch in diesem Jahr wieder ein Streit darüber entbrannt, dass Baden-Württemberg und Bayern erst später in die Sommerferien gehen als alle anderen Bundesländer. Ein Grund für den Unmut: Wer in den Urlaub fährt, wenn die meisten schon wieder weg sind, zahlt weniger. Aber stimmt das wirklich?