 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Wie eine Bronzefigur vor dem Aus gerettet wurde

Flügelfigur in Schorndorf Wie eine Bronzefigur vor dem Aus gerettet wurde

Flügelfigur in Schorndorf: Wie eine Bronzefigur vor dem Aus gerettet wurde
1
Die Flügelfigur der Künstlerin Angelika Wetzel steht wieder in der Burgstrasse in Schorndorf. Foto: Gottfried Stoppel

Die Sanierung galt lange als unsicher. Erst das Zusammenspiel von Stadt, Stiftungen und Ehrenamtlichen machte die Rettung einer bekannten Schorndorfer Skulptur möglich.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Die Flügel sind wieder ausgebreitet. Nach Jahren hinter einem Bauzaun ist die „Flügelfigur“ der Stuttgarter Bildhauerin G. Angelika Wetzel an ihren angestammten Platz in der Schorndorfer Burgstraße zurückgekehrt. Wo lange Absperrgitter den Blick auf das Kunstwerk versperrten, prägt die markante Bronzeplastik nun wieder das Bild vor den Kindergärten.

 

Wie das Kulturforum Schorndorf mitteilt, musste die Skulptur restauriert werden, nachdem bei einer Prüfung Mängel an der Standsicherheit festgestellt worden waren. Materialermüdung hatte dem Werk zugesetzt. Aus Sicherheitsgründen blieb die Figur über Jahre eingezäunt. Nun steht sie wieder frei – und kann ihre Wirkung erneut entfalten.

Gemeinschaft rettet ein Stück Stadtgeschichte

Die Rettung der „Flügelfigur“ war alles andere als selbstverständlich. Die Sanierungskosten gingen in die Tausende. Doch Stadt Schorndorf, Kulturforum, Bürgerstiftung und ein auf Bronze spezialisierter Restaurator bündelten ihre Kräfte. Ehrenamtliche Helfer unterstützten das Projekt mit technischem Know-how und organisatorischem Einsatz.

Aufbau der Flügelfigur der Künstlerin Angelika Wetzel in der Burgstrasse in Schorndorf. Foto: Christoph Traub

Bereits seit Sommer 2021 war die Skulptur abgesperrt. Die Einzäunung wurde für viele Schorndorfer zum Sinnbild eines ungelösten Problems. Umso größer ist jetzt die Erleichterung, dass das Werk erhalten werden konnte. Die Restaurierung bewahrt nicht nur eine Skulptur, sondern auch ein Stück öffentliche Identität.

Zwischen Ikarus und Fantasie

Die „Flügelfigur“ zählt zu den markantesten Stationen des Schorndorfer Skulpturenpfads. Das Kulturforum beschreibt sie als Wesen auf einer doppelten Welle, das seine Flügel braucht, um den Weg zu meistern. In der Arbeit schwingt die alte Geschichte von Ikarus mit: der Traum vom Fliegen, die Sehnsucht nach Freiheit und die Gefahr des Scheiterns.

Genau solche Spannungsfelder prägten das Werk von G. Angelika Wetzel. Die 1934 in Württemberg geborene Künstlerin studierte Bildhauerei in Carrara, Berlin und Stuttgart. Studienreisen führten sie immer wieder in den Mittelmeerraum, wo sie sich mit den Mythen und Kulturen der Antike auseinandersetzte. Aus diesen Eindrücken entwickelte sie eine eigene Bildsprache, die Bekanntes neu zusammensetzte und alte Geschichten in die Gegenwart holte.

Kunst, die Kinder beflügelt

Die Nähe zu den Kindergärten ist kein Zufall. Gerade hier entfaltet die „Flügelfigur“ ihre besondere Kraft. Nach Angaben des Kulturforums regt sie seit Jahren die Fantasie von Kindern und Erwachsenen an. Das geflügelte Wesen wirkt zugleich vertraut und geheimnisvoll – irgendwo zwischen antiker Sage, Traumgestalt und Comic-Held.

Unsere Empfehlung für Sie

Neues Konzept für Fellbacher Herbst: Schwabenlandhalle ersetzt das Festzelt

Neues Konzept für Fellbacher Herbst Schwabenlandhalle ersetzt das Festzelt

Für das Festzelt fand sich kein Betreiber mehr. Deshalb verlegt die Feel das gastronomische Herzstück des Fellbacher Herbsts in die Schwabenlandhalle.

Dass die Skulptur nun wieder frei sichtbar ist, bedeutet deshalb weit mehr als eine gelungene Restaurierung. Die Rückkehr der „Flügelfigur“ zeigt, wie lebendig Kunst im öffentlichen Raum sein kann, wenn Menschen Verantwortung für sie übernehmen. Schorndorf hat seiner geflügelten Botschafterin der Fantasie damit nicht nur Stabilität zurückgegeben – sondern auch ihre Sichtbarkeit.

Weitere Themen

Flügelfigur in Schorndorf: Wie eine Bronzefigur vor dem Aus gerettet wurde

Flügelfigur in Schorndorf Wie eine Bronzefigur vor dem Aus gerettet wurde

Die Sanierung galt lange als unsicher. Erst das Zusammenspiel von Stadt, Stiftungen und Ehrenamtlichen machte die Rettung einer bekannten Schorndorfer Skulptur möglich.
Von Frank Rodenhausen
Unfall in Schorndorf: 87-Jährige rammt Mähmaschine

Unfall in Schorndorf 87-Jährige rammt Mähmaschine

Eine Autofahrerin will am Dienstagnachmittag in Schorndorf überholen – dann stößt ihr VW mit einer abbiegenden Mähmaschine zusammen.
Von Chris Lederer
Rätselhafter Angriff in Weinstadt: Radfahrer von Fahrrad gezerrt und geschlagen – Täter fliehen in letzter Sekunde

Rätselhafter Angriff in Weinstadt Radfahrer von Fahrrad gezerrt und geschlagen – Täter fliehen in letzter Sekunde

Ein 24-Jähriger wird auf einem Radweg in Weinstadt Opfer einer Körperverletzung. Erst als Hilfe eintrifft, laufen die Angreifer davon.
Von Frank Rodenhausen
Handel in Fellbach: Kaum wiederzuerkennen: So lebendig war die Bahnhofstraße in Fellbach früher

Handel in Fellbach Kaum wiederzuerkennen: So lebendig war die Bahnhofstraße in Fellbach früher

Wie hat sich der Handel in Fellbach gewandelt? Ein Beispiel: die Bahnhofstraße. Historische Fotos und Berichte zeigen, was verloren ging, aber auch, welche Betriebe noch da sind.
Von Eva Schäfer
Nächtlicher Vandalismus: 20.000 Euro Schaden: Mehrere Autos in Winterbach zerkratzt

Nächtlicher Vandalismus 20.000 Euro Schaden: Mehrere Autos in Winterbach zerkratzt

Unbekannte haben in Winterbach mehrere geparkte Autos zerkratzt und dabei einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nach Zeugen der nächtlichen Tat.
Von Sascha Sauer
Video über DRK-Aktion: Fackelzug durch den Rems-Murr-Kreis: DRK-Helfer erzählen, wofür sie brennen

Video über DRK-Aktion Fackelzug durch den Rems-Murr-Kreis: DRK-Helfer erzählen, wofür sie brennen

Mit einer besonderen Aktion wirbt das Rote Kreuz erstmals auch im Südwesten für mehr Engagement – von der Rettungshundestaffel bis zur Drohnen-Truppe.
Von Sascha Schmierer
Neues Konzept für Fellbacher Herbst: Schwabenlandhalle ersetzt das Festzelt

Neues Konzept für Fellbacher Herbst Schwabenlandhalle ersetzt das Festzelt

Für das Festzelt fand sich kein Betreiber mehr. Deshalb verlegt die Feel das gastronomische Herzstück des Fellbacher Herbsts in die Schwabenlandhalle.
Von Dirk Herrmann
Gastro-Neuheit in Waiblingen: Gerberstube: Wenn der kleine Hunger kommt, soll niemand darben müssen

Gastro-Neuheit in Waiblingen Gerberstube: Wenn der kleine Hunger kommt, soll niemand darben müssen

Wo früher die Teneria spanisch inspirierte Köstlichkeiten servierte, gibt es jetzt schwäbische Klassiker und modern interpretierte Leib-und-Magen-Kulinarik.
Von Sascha Schmierer
Unfall in Backnang: Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Unfall in Backnang Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Eine Radfahrerin fährt am Montagabend in Backnang von einem Feldweg auf die Straße. Ein Autofahrer versucht auszuweichen – doch es kommt zum Unfall.
Von Chris Lederer
Travestieausstellung in Stuttgart: Dragkunst zum Anfassen: Travestiekünstler aus Urbach öffnet seine Garderobe

Travestieausstellung in Stuttgart Dragkunst zum Anfassen: Travestiekünstler aus Urbach öffnet seine Garderobe

In Stuttgart wird eine Projekt zur Dragkunst lebendig. Mit dabei der Urbacher Kostümschneider Timo Neumann, der in der Szene als Tina Glamor bekannt ist und seine Glitzeroutfits zeigt.
Von Simone Käser
Weitere Artikel zu Schorndorf skulptur
 
 