Der Offensivspieler hat nach schwierigen Wochen die Gelegenheit, sich in der Stuttgarter Startelf festzuspielen. Wofür Sebastian Hoeneß ihn lobt und wie sich die Personalsituation auf außen darstellt.

David Scheu 05.11.2024 - 14:13 Uhr

Erst am Freitag hatte Chris Führich ein Jubiläum gefeiert: Der Einsatz beim torlosen Remis gegen Bayer Leverkusen war das 100. Bundesliga-Spiel des Flügelstürmers für den VfB Stuttgart, der bereits seit 2021 in Bad Cannstatt unter Vertrag steht. Wenige Tage später gibt es für den 26-Jährigen nun weiteren Rückenwind: Er kann mit Einsatzzeit in naher Zukunft rechnen.