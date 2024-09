Die Bundeswehr hat ein Flugzeug zum Ausfliegen von Personal der deutschen Botschaft im Libanon entsandt. Die Maschine ist auf dem Weg nach Beirut.

red/AFP 30.09.2024 - 16:57 Uhr

Die Bundeswehr hat ein Flugzeug zur Evakuierung von Personal der deutschen Botschaft im Libanon entsandt. Die Maschine sei am Montag in die Hauptstadt Beirut geflogen, teilten das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium mit. Diese soll „nicht dringend benötigtes Personal“ sowie Angehörige der Botschaftsmitarbeiter ausfliegen. Außerdem werden vor allem aufgrund medizinischer Umstände „besonders gefährdete deutsche Staatsangehörige mitgenommen“, so die Ministerien.