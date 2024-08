Was heute normal ist, war für Charles Lindbergh vor knapp 100 Jahren lebensgefährlich: Seine Atlantik-Überquerung machte ihn zur Legende. Er starb verbittert - doch mit einem Geheimnis.

Von Benno Schwinghammer, dpa 26.08.2024 - 04:30 Uhr

New York - Weltgeschichte schreiben, das kann man sich im Falle des Piloten Charles Lindbergh wohl auch als zwischendurch regelrecht langweilige Durststrecke vorstellen. 33 Stunden und 32 Minuten nach dem Start in New York erreichte der Amerikaner am 21. Mai 1927 nach 5.750 Kilometern mit seinem einmotorigen Flugzeug "Spirit of St. Louis" die Stadt Paris. Damit hatte er als Erster allein und ohne Zwischenstopp den Atlantik überquert und wurde zum Weltstar. Vor 50 Jahren, am 26. August 1974, starb der Held der Luftfahrt.