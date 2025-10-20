Eine große Formation von französischen Transporthubschraubern wummerte am Montag über die Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr. Wir erklären, was es damit auf sich hatte.
20.10.2025 - 12:35 Uhr
In den Landkreisen Ludwigsburg und Rems-Murr staunten am Montagmorgen etliche Menschen nicht schlecht. Gegen 10 Uhr wummerte eine ganze Armada von großen Militärhubschraubern von Westen her über die Region – die mindestens sechs tarnfarbenen Maschinen in relativ geringer Höhe machten deutlich mehr Lärm als die Flugbewegungen, die man für gewöhnlich in der Region macht.