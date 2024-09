Ein Passagierflugzeug ist auf dem Weg von Indien nach Deutschland. Dann überreicht ein Mensch an Bord eine auf Toilettenpapier geschriebene Bombendrohung. Die Crew reagiert.

red/dpa 06.09.2024 - 22:52 Uhr

Ein indisches Passagierflugzeug auf dem Weg nach Deutschland ist wegen einer auf Toilettenpapier geschriebenen Bombendrohung an Bord auf einen Flughafen in der Osttürkei umgeleitet worden. Das berichtete der staatliche Rundfunk TRT in der Türkei.