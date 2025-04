Am frühen Ostermontag muss ein Flugzeug am Stuttgarter Flughafen unplanmäßig zwischenlanden. Auf dem Flugfeld warten bereits Rettungskräfte auf die Maschine.

Johannes Röckinger 22.04.2025 - 10:56 Uhr

Eine Maschine der maltesischen Fluggesellschaft Lauda Europe musste am frühen Ostermontag am Stuttgarter Flughafen unplanmäßig zwischenlanden. Grund dafür war laut Flughafen-Pressestelle ein medizinischer Notfall an Bord.