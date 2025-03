Andreas Wellinger ist wieder da. Nach Silber bei der WM gewinnt er nun die lukrative Skisprung-Serie in Norwegen. Dem Olympiasieger gelingt damit eine Premiere.

Von Patrick Reichardt, dpa 16.03.2025 - 18:30 Uhr

Vikersund - Andreas Wellinger strahlte wie ein kleines Kind. Gerade einmal zwei Wochen nach dem Silber-Coup von Trondheim hat der Olympiasieger als erster Deutscher die Raw-Air-Tour in Norwegen gewonnen und den Skispringern damit den ersten Titel in diesem so komplizierten Winter beschert. "Es fühlt sich so geil an, wenn man endlich mal wieder ganz oben stehen darf", sagte Wellinger. "Es war ein richtig geiles Wochenende."