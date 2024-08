Die deutsche Luftverkehrswirtschaft hat sich immer noch nicht vom Corona-Schock erholt. Die Branche fordert eine Umkehr bei den staatlich festgelegten Kosten.

red/dpa 07.08.2024 - 10:48 Uhr

Nach dem Corona-Schock kommt der Luftverkehr in Deutschland nach Ansicht der Branche zu langsam voran. Im europäischen Vergleich drohe das Flugangebot von deutschen Flughäfen im laufenden Jahr weiter zurückzufallen, berichtet der Branchenverband BDL in Berlin. Laut einer aktuellen Prognose werden zum Winterflugplan von deutschen Flughäfen nur 85 Prozent der Sitzplätze angeboten wie vor der Corona-Krise im Winter 2018/19. In den übrigen europäischen Ländern liege das Angebot bereits bei 109 Prozent des Vorkrisenwertes, also deutlich darüber.