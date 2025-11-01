Am Freitagabend wurde am Flughafen Berlin Brandenburg eine Drohne gesichtet. Der Flugbetrieb wurde gesperrt. Doch wer steckt hinter dem Drohnenflug.

dpa 01.11.2025 - 11:58 Uhr

Berlin (dpa/bb) - Nach einer Drohnensichtung am Berliner Hauptstadtflughafen BER und einer rund zweistündigen Sperrung des Flugbetriebs herrscht weiter Unklarheit über die Hintergründe. "Gegenwärtig können wir nicht sagen, wer hinter diesen Drohnenflügen steckt", sagte ein Sprecher der Polizei. "Das ist Gegenstand der Ermittlungen."