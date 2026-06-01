Die Bauarbeiten an der Flugfeldklinik kommen voran. Wer einen Blick hinter die Bauzäune werfen will, hat jetzt bald wieder Gelegenheit dazu.

Eines der größten Krankenhausprojekte im Land Baden-Württemberg wird derzeit im Kreis Böblingen realisiert: Das Flugfeldklinikum wächst mit jedem Tag ein wenig weiter. Am Freitag, 19. Juni, kann man sich davon selbst überzeugen – bei Baustellen-Führungen unter dem Motto „Baustelle Flugfeldklinikum hautnah – Orte, die sonst keiner sieht“.

Der Hubschrauberlandeplatz ist Teil der Führung, die über mehrere Treppenhäuser und Podeste in die verschiedenen Ebenen des Flugfeldklinikums führt, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Der Weg sei allerdings nicht barrierefrei. Die Teilnehmer sollten außerdem fit und gut zu Fuß sein; geschlossenes und festes Schuhwerk sei Voraussetzung.

Anmeldungen zur Führung durch die Flugfeldklinik sind Pflicht

Die Online-Anmeldung unter www.flugfeldklinikum.de/baustellehautnah ist ab Dienstag, 9. Juni, um 10 Uhr freigeschaltet und verpflichtend, eine spontane Teilnahme ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer muss einzeln angemeldet werden, Gruppenanmeldungen sind nicht möglich. Aus Sicherheitsgründen wird die Führung erst für Teilnehmer ab zwölf Jahren angeboten. Die Führungen dauern jeweils eine Stunde.

Die Bauarbeiten am Flugfeldklinikum kommen voran. Foto: Stefanie Schlecht

Treffpunkt ist jeweils am Baustelleneingang an der Calwer Straße, neben dem Hochpunkt. Parken ist kostenlos im Parkhaus Ost möglich; die Zufahrt dorthin sowie der fußläufige Zugang ist trotz der Baustelle auf der Calwer Straße möglich.

Wer keinen Termin ergattert, muss bis zum Tag der Offenen Baustelle am Samstag, 24. Oktober, warten, an dem die Baustelle ebenfalls wieder für Interessierte geöffnet sein soll.