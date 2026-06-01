Die Bauarbeiten an der Flugfeldklinik kommen voran. Wer einen Blick hinter die Bauzäune werfen will, hat jetzt bald wieder Gelegenheit dazu.
01.06.2026 - 17:00 Uhr
Eines der größten Krankenhausprojekte im Land Baden-Württemberg wird derzeit im Kreis Böblingen realisiert: Das Flugfeldklinikum wächst mit jedem Tag ein wenig weiter. Am Freitag, 19. Juni, kann man sich davon selbst überzeugen – bei Baustellen-Führungen unter dem Motto „Baustelle Flugfeldklinikum hautnah – Orte, die sonst keiner sieht“.