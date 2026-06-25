Bislang mussten Eltern auf Ryanair-Flügen für garantierte Sitzplätze zahlen, wenn sie neben ihren Kindern sitzen wollten. Jetzt reagiert die Airline auf Druck der Behörden.
25.06.2026 - 14:43 Uhr
Dublin/Frankfurt - Die Fluggesellschaft Ryanair lässt Familien künftig auch dann zusammensitzen, wenn sie keine kostenpflichtige Reservierung haben. Erwachsene und ihre Kinder müssen sich aber mit Plätzen in den hinteren Flugzeugreihen begnügen, geht aus einer Mitteilung des irischen Billigfliegers hervor.