Ryanair kündigt Flottenverringerung am BER an

Ryanair ist am Hauptstadtflughafen BER inzwischen der größte Anbieter. Doch der Standort ist dem Unternehmen zu teuer. Und das soll Konsequenzen haben.

red/dpa 27.08.2024 - 21:39 Uhr

Die Fluggesellschaft Ryanair will voraussichtlich ab dem nächsten Sommer ihr Angebot am Hauptstadtflughafen BER um rund ein Fünftel reduzieren. „Grund dafür sind die horrenden Zugangskosten, die von der deutschen Regierung und dem Flughafenmanagement nicht gesenkt werden konnten“, teilte das Unternehmen mit. Die Zahl der in Berlin stationierten Flugzeuge soll deshalb von derzeit neun auf dann sieben sinken.