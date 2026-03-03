Am Zayed International Airport in Abu Dhabi wurde der Betrieb in Teilen wieder aufgenommen. Das teilte der Flughafen gestern via X mit. Die genaue Mitteilung lautete: „Abu Dhabi Airports bestätigt, dass der Betrieb am AUH seit Montag, 2. März 2026, teilweise wieder aufgenommen wurde – in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und den Airline-Partnern. Passagieren wird empfohlen, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Fluggesellschaft über aktuelle Flugpläne zu informieren.“

Luftraum immer noch gesperrt Auf der Webseite des Flughafens findet sich zudem folgender Hinweis: „Montag, 2. März. Aufgrund der vorübergehenden Sperrung des Luftraums der VAE sollten Passagiere mit einer für heute geplanten Reise sich vor der Fahrt zum Flughafen direkt bei ihrer Fluggesellschaft informieren. Die Sicherheit unserer Passagiere hat weiterhin oberste Priorität. Wir arbeiten eng mit den Airlines und den zuständigen Behörden zusammen, um die Situation zu bewältigen und Störungen so weit wie möglich zu minimieren. Weitere Updates folgen, sobald zusätzliche Informationen vorliegen.“

Das empfiehlt das Auswärtige Amt

Deutsche Staatsangehörige sollten sich auf der Krisenvorsorgeliste ELEFAND des Auswärtigen Amts registrieren und ihre Daten aktuell halten sowie andere darauf hinweisen. Warnungen vor Luftangriffen sind ernst zu nehmen; bei Alarm sollte umgehend ein Schutzraum oder das Innere eines Gebäudes aufgesucht und Abstand zu Fenstern gehalten werden. Es wird empfohlen, die aktuelle Lage regelmäßig über die Medien zu verfolgen, den Anweisungen von Behörden und Sicherheitskräften zu folgen und sich bei Fragen zu Flügen direkt an die jeweilige Fluggesellschaft oder den Reiseveranstalter zu wenden. Weitere Informationen erhalten Betroffene auf der Webseite des Auswärtigen Amtes.