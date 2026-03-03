Aufgrund des Krieges zwischen den USA und dem Iran ist der Flugbetrieb am Airport Abu Dhabi weiterhin stark eingeschränkt.
03.03.2026 - 08:08 Uhr
Am Zayed International Airport in Abu Dhabi wurde der Betrieb in Teilen wieder aufgenommen. Das teilte der Flughafen gestern via X mit. Die genaue Mitteilung lautete: „Abu Dhabi Airports bestätigt, dass der Betrieb am AUH seit Montag, 2. März 2026, teilweise wieder aufgenommen wurde – in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und den Airline-Partnern. Passagieren wird empfohlen, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Fluggesellschaft über aktuelle Flugpläne zu informieren.“