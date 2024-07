Polizei hindert betrunkenen Steward am Abflug

Foto: Lex Van Lieshout/ANP via epa/dpa

Fluggäste können sich über den Wolken einen Drink genehmigen. Das Kabinenpersonal aber muss nüchtern sein. Bei einer Alkoholkontrolle vor dem Abflug gibt es in Amsterdam eine böse Überraschung.

dpa 08.07.2024 - 13:53 Uhr

Amsterdam - Die niederländische Polizei hat auf dem Flughafen Schiphol in Amsterdam einen betrunkenen Steward am Abflug gehindert. Bei einer Alkoholkontrolle von Flugzeugpersonal sei der Steward einer ausländischen Airline morgens um 07.50 Uhr mit einem Promillewert gestoppt worden, mit dem er selbst kein Auto hätte fahren dürfen, teilte die Polizei mit. Für Flugzeugpersonal gelte indes eine Null-Promille-Grenze, ab zehn Stunden vor dem Abflug sei Alkohol tabu. Der Steward musste eine Strafe von 1.000 Euro berappen. Seinen Flug verpasste er obendrein - der hatte in der Zwischenzeit ohne ihn abgehoben.