Wegen Eisregens keine Starts in Berlin möglich

Chaotischer Winter in Berlin: Nun trifft es den Flughafen BER, auf dem am Donnerstag zunächst keinerlei Starts möglich sind. Auch Landungen werden zum Teil gestrichen.

Michael Maier /AFP 05.02.2026 - 09:26 Uhr

Schnee und Eisregen haben am Donnerstagmorgen den Betrieb auf dem Berliner Flughafen BER behindert. Aufgrund der Witterungsbedingungen seien derzeit keine Starts möglich, teilte der Flughafen auf seiner Seite mit. Eine Sprecherin sagte, wegen schnell gefrierenden Regens könnten Flugzeuge aktuell nicht enteist werden.