Chaotischer Winter in Berlin: Nun trifft es den Flughafen BER, auf dem am Donnerstag zunächst keinerlei Starts möglich sind. Auch Landungen werden zum Teil gestrichen.

Digital Desk: Michael Maier (mic)

Schnee und Eisregen haben am Donnerstagmorgen den Betrieb auf dem Berliner Flughafen BER behindert. Aufgrund der Witterungsbedingungen seien derzeit keine Starts möglich, teilte der Flughafen auf seiner Seite mit. Eine Sprecherin sagte, wegen schnell gefrierenden Regens könnten Flugzeuge aktuell nicht enteist werden. 

 

Probleme am Flughafen Berlin (BER) und Frankfurt (FRA)

Landungen seien grundsätzlich möglich. Allerdings würden bereits auch erste Landungen gestrichen, Fluggäste müssen mit Verspätungen rechnen. Der BER forderte Fluggäste auf, den Flugstatus zu überprüfen.

Unsere Empfehlung für Sie

Was bedeutet das für Reisende?: Schnee-Chaos am Frankfurter Airport – Flieger landen in Stuttgart

Was bedeutet das für Reisende? Schnee-Chaos am Frankfurter Airport – Flieger landen in Stuttgart

Schnee-Chaos am Frankfurter Flughafen: Mehrere Maschinen weichen nach Stuttgart aus. Was das für Reisende bedeutet – und wie es für sie weitergeht.

Der Deutsche Wetterdienst hat in Berlin vor hoher Glättegefahr wegen gefrierenden Regens und Eis gewarnt. Ein ähnliches Chaos hatte es erst Anfang der Woche am Flughafen Frankfurt (FRA) gegeben. Etliche Flüge mussten nach Stuttgart (STR) umgeleitet werden.