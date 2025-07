Crystal Meth im Millionenwert in Baumaschine aus Mexiko gefunden

Eine Baumaschine aus Mexiko schauen sich Zollbeamte am Frankfurter Flughafen ganz genau an. Das Misstrauen ist gerechtfertigt, denn im Inneren findet sich ein Drogenversteck.

red/dpa 02.07.2025 - 11:42 Uhr

Zollfahnder haben am Frankfurter Flughafen rund 160 Kilo Crystal Meth sichergestellt. Es handele sich um den wahrscheinlich größten Einzelfund der Droge, die über den Luftweg in Deutschland angekommen ist, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt mitteilte. Wäre das in einer Baumaschine versteckte Rauschgift von Dealern verkauft worden, hätte es einen Wert von etwa zehn Millionen Euro gehabt, sagte die Sprecherin der Behörde, Carina Orth.