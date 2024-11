Mann fliegt Drohne in Sicherheitsbereich von Flughafen

Ein Mann verstößt in Friedrichshafen gleich gegen mehrere Vorschriften. Er fliegt zu hoch, ohne Versicherung und hat den Flug nicht angemeldet. Wie die Polizei auf ihn aufmerksam wird.

red/dpa/lsw 28.11.2024 - 16:48 Uhr

Ein Mann hat in Friedrichshafen (Bodenseekreis) seine Drohne in den erweiterten Sicherheitsbereich des Flughafens gesteuert. Kriminalpolizisten war die Drohne aufgefallen, weil sie in die Nähe eines Gebäudes der Kriminalpolizei geflogen war, das sich ebenfalls im erweiterten Sicherheitsbereich des Flughafens befindet, wie ein Polizeisprecher sagte. Damit war der Mann mit seinem Fluggerät auch im Nahbereich sicherheitsrelevanter Gebäude unterwegs.