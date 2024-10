Der Terror der RAF hat bis heute Spuren hinterlassen. Ein zentrales Objekt aus dieser Zeit ist die „Landshut“. Die ehemalige Lufthansa-Maschine hat nun ihren Bestimmungsort in Friedrichshafen erreicht.

Die „Landshut“ hat ihre mutmaßlich letzte Reise erfolgreich absolviert. Am Dienstag wurde das Flugzeug an seinem endgültigen Standort in einem Hangar am Rande des Flughafens von Friedrichshafen am Bodensee aufgestellt. Die Bundeszentrale für politische Bildung will rund um die „Landshut“ einen „Demokratieraum“ einrichten, der ab Ende 2026 verschiedene Perspektiven auf die Geschichte des Flugzeugs erfahrbar machen und sich mit den Herausforderungen der Demokratie auseinandersetzen soll.