Flughafen Stuttgart: 6 Erlebnisse rund um den Flughafen – spannende Ausflüge für Familien

Fliegen begeistert Jung und Alt. Die Flugzeuge am Stuttgarter Flughafen starten und landen zu sehen, das ist an sich schon ein Erlebnis. In den Terminals und rund um das Gelände gibt es aber noch sehr viel mehr zu entdecken. Wer nicht in den Flieger steigen darf, hat die Qual der Wahl.

Sechs bekannte und weniger bekannte Ausflugs- und Erlebnistipps stellen wir vor. Die Ausflüge lassen sich auch gut kombinieren.

Sehenswerte Baukunst: Architektur-Tour auf dem Campus von Messe und Flughafen

Hingucker sind schon die Fluggastgebäude. Transparente, lichtdurchflutete Terminals und markante Tragwerke aus Stahl prägen die Terminals, die vom bekannten Hamburger Büro Gerkan, Marg und Partner, kurz gmp, geplant worden sind. Die abgetreppten Pultdächer sind ein Wahrzeichen der Filder rund um den Flughafen. Innen ziehen die baumartigen Stahlstützen die Blicke auf sich. Wer sich für Gewerbearchitektur interessiert, sollte einen Abstecher auf das Messegelände machen. Einer der architektonischen Höhepunkte ist das Bürogebäude Sky Loop der Unternehmensberatung Ernst and Young. Die zwei Gebäudeteile in Form einer liegenden acht haben BFK Architekten aus Stuttgart geplant. Nach dem Rundgang warten Bistros und Lokale in den Terminals. Neu eröffnet hat das Erika's im Terminal zwei. Da gibt es schwäbische Klassiker. Der Gastronom Michael Wilhelmer erinnert damit an seine verstorbene Mutter, die mit ihrer lockeren Art und frischen Ideen das Unternehmen geprägt hat. Die moderne Innenarchitektur mit einem Kunstwerk aus Nudelhölzern macht Lust aufs Verweilen.

Naturidyll am Flughafen: Der Langwieser See bei Plieningen. Foto: Markus Brändli

Flugzeuge und Naturidyll: Radeln durch die Filderlandschaft

Der Kontrast könnte nicht schärfer sein: Wer rund um das Flughafengelände radelt, erlebt Felder, idyllische Seen und Natur. Daneben starten und langen große Maschinen. Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) hat eine Radtour veröffentlicht. Es geht vorbei am Kleinflieger-Hangar, an den Instrumentenlandesystemen und am Frachtzentrum. An der Strecke, deren Verlauf unter: www.vvs.de/region/entdecken zu finden ist, liegen auch zwei Stauseen. Der Langwieser See in Plieningen ist ein idyllisches Biotop mit Seerosen und Wasservögeln. Das Gewässer mit einer kleinen Plattform liegt versteckt hinter Büschen und Bäumen. Am Steppachsee bei Bernhausen gibt es einen Aussichtshügel. Da lassen sich startende und landende Flugzeuge beobachten. Mit dem Rad lohnt sich ein Abstecher in den Ortskern von Bernhausen. Die schwäbisch-bayerische Wirtshausbrauerei Schwanen-Bräu in der Bernhäuser Hauptstraße ist ideal für eine Rast. Wer danach sein Rad am Flughafen abstellen und die Terminals erkunden will, kann das Rad an der Bike-and-Ride-Station am Fernbusbahnhof/P 14 parken. Da gibt es auch eine Reparaturstation.

Spektakuläre Starts und Wissenswertes: Besucherterrasse und die Erlebniswelt Skyland

Ein Foto von den Freunden in einem Flugzeugtriebwerk schießen? Das ist im Skyland im Terminal 3 des Flughafens auf der Galeriebene möglich. Donnerstags bis sonntags von 10.30 bis 17 Uhr hat die Erlebniswelt rund um das Fliegen geöffnet. Im nachgebauten Cockpit können Kinder selbst in die Rolle von Piloten schlüpfen. An einer digitalen Station erleben die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher, wie ein Marshaller große Maschinen einwinkt. Außerdem gibt es einen Shop mit Souvenirs rund um das Fliegen. Auf der oberen Ebene geht es zur Besucherterrasse. Da gibt es nicht nur Flugzeugmodelle und Mini-Flieger mit Rädern für die Kleinsten. Der Blick auf die startenden und landenden Maschinen ist zwar durch die Gitterstäbe etwas versperrt, aber deshalb nicht weniger spektakulär. Für Eis, Kaffee und Kuchen, mediterrane Salate oder den Sundowner bietet das Bistro Wolke 7 ein schönes Ambiente mit schöner Einrichtung und bestem Blick aufs Vorfeld.

Das Zeppelin-Kunstwerk von Sabine Kammerl in Echterdingen. Foto: Markus Brändli

Träume vom Fliegen: Kunst-Tour im öffentlichen Raum in Echterdingen

Dass auch die Kommunen rund um den Flughafen vom Luftfahrtbetrieb geprägt sind, zeigen nicht nur Fluglärm und Starts oder Landungen. Zwischen Leinfelden und Echterdingen gibt es einen Skulpturenpfad, bei dem sich manches um Himmelskörper und das Fliegen dreht. Hans Hahn-Seebruck hat mit der Skulptur „Astronomie (Rotierendes Weltall)“ dem großen Ingenieur und Pfarrer Philipp Matthäus Hahn ein Denkmal gesetzt. Der Wegbereiter der Astronomie starb am 2. Mai 1790 in Echterdingen. Vor dem Gymnasium der Stadt Leinfelden-Echterdingen, das seinen Namen trägt, steht die Skulptur. Prägend für Echterdingen war das Zeppelin-Unglück am 5. August 1908. Da strandete das Luftschiff wegen technischer Probleme in einem Obstbaum. In dem markanten Denkmal für das berühmte Luftschiff hat die Künstlerin Sabine Kammerl auf dem Zeppelin-Platz in Echterdingen nicht nur die Historie dokumentiert. Das Kunstwerk mit dem stilisierten Baum, in dem das Luftgefährt gestrandet ist, zieht die Blicke auf sich. Wenige Minuten Fußweg entfernt lädt zum Beispiel die Traditionsgaststätte Schwedenscheuer im historischen Gebäude mit Innenhof (Hauptstraße 71/1) zu schwäbischen Gerichten ein.

Erlebnis und Information für Jung und Alt: Geführte Flughafen-Touren

Sehr beliebt sind die Führungen über den Stuttgarter Flughafen. Neben der klassischen Erlebnistour mit spannenden Einblicken in den Betrieb und die Flughafen-Feuerwehr gibt es auch eine Tour, die das Fairport-Konzept in den Blick nimmt. Wie schafft der Flughafen den Weg zur Klimaneutralität? In dieser Thementour erfahren die Gäste vieles über die Schritte, die auf diesem Weg bereits geschafft sind. Da geht es auch um Lärmschutz und um Solarenergie, die zum Beispiel auf den Dächern des Bosch-Parkhauses produziert wird. Führungen lassen sich über die Homepage buchen: www.stuttgart-airport.com. Es gibt aber auch Touren zu festen Terminen, denen man sich als Einzelgast anschließen kann. Die nächsten freien Termine sind am Sonntag, 5. Juli um 11 Uhr, 14 Uhr und 14.30 Uhr (buchbar ab 15. Juni); Sonntag, 9. August, um 11 Uhr und 14.30 Uhr (buchbar ab 20. Juli); Sonntag, 16. August um 11 Uhr und 14.30 Uhr (buchbar ab 27. Juli).

Die Gedenkstätte für die Nazi-Opfer in Filderstadt. Foto: Pressestelle Stadt Filderstadt

Spuren der dunklen Geschichte: Gedenkstätte der KZ-Außenstelle in Filderstadt

Auf dem heutigen Gelände des US-Airfields am Stuttgarter Flughafen:Von November 1944 bis Januar 1945 befand sich eines der rund 54 Außenlager des KZ Natzweiler. Ihre Unterkunft war in dem Hangar nördlich der Gedenkstätte. Hier standen Stockbetten für die 600 Häftlinge. Die Gedenkstätte bezieht sich darauf und führt in zwei sich kreuzenden Wegachsen auf die beiden erhaltenen Orte hin: „Wege der Erinnerung“.Während des Gehens entlang der Mauer hört der Besucher die Namen der ehemaligen Häftlinge, gesprochen von 200 Personen von den Fildern. Die Künstlerin Dagmar Pachtner aus Landshut hat die Gedenkstätte gestaltet. Einen Parkplatz an der Gedenkstätte gibt es nicht. Vom Café del Sol in Bernhausen sind es etwa fünf Minuten zu Fuß.