Flughafen Stuttgart 6 Erlebnisse rund um den Flughafen – spannende Ausflüge für Familien
Das Fliegen fasziniert Generationen. Rund um den Stuttgarter Flughafen gibt es nicht nur Flugzeuge zu sehen. Sechs Erlebnistouren nicht nur für Luftfahrt-Fans.
Das Fliegen fasziniert Generationen. Rund um den Stuttgarter Flughafen gibt es nicht nur Flugzeuge zu sehen. Sechs Erlebnistouren nicht nur für Luftfahrt-Fans.
Fliegen begeistert Jung und Alt. Die Flugzeuge am Stuttgarter Flughafen starten und landen zu sehen, das ist an sich schon ein Erlebnis. In den Terminals und rund um das Gelände gibt es aber noch sehr viel mehr zu entdecken. Wer nicht in den Flieger steigen darf, hat die Qual der Wahl.