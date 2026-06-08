Flughafen Stuttgart Absperrungen auf der Start- und Landebahn: Am Flughafen wird gebaut
Am Flughafen laufen in den Sommermonaten Bauarbeiten auf dem Vorfeld. Was passiert da?
Am Flughafen laufen in den Sommermonaten Bauarbeiten auf dem Vorfeld. Was passiert da?
Auf dem Vorfeld des Stuttgarter Flughafens wird gebaut. Fluggäste, die von dort starten und landen, sehen die rot-weißen Absperrungen und Baumaschinen an den Parkpositionen. In den Sommermonaten werden nach den Worten von Sprecherin Beate Schleicher regelmäßig Parkpositionen saniert. „Damit der Flugbetrieb reibungslos weiterläuft, werden die Abschnitte in Etappen saniert.“