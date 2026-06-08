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  6. Absperrungen auf der Start- und Landebahn: Am Flughafen wird gebaut

Flughafen Stuttgart Absperrungen auf der Start- und Landebahn: Am Flughafen wird gebaut

Flughafen Stuttgart: Absperrungen auf der Start- und Landebahn: Am Flughafen wird gebaut
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Auf dem Flughafen Stuttgart wird in den Sommermonaten gebaut. Foto: privat

Am Flughafen laufen in den Sommermonaten Bauarbeiten auf dem Vorfeld. Was passiert da?

Reporterin: Elisabeth Maier (eli)

Auf dem Vorfeld des Stuttgarter Flughafens wird gebaut. Fluggäste, die von dort starten und landen, sehen die rot-weißen Absperrungen und Baumaschinen an den Parkpositionen. In den Sommermonaten werden nach den Worten von Sprecherin Beate Schleicher regelmäßig Parkpositionen saniert. „Damit der Flugbetrieb reibungslos weiterläuft, werden die Abschnitte in Etappen saniert.“

 

Der Flugbetrieb läuft weiter, obwohl auf einigen Parkpositionen gebaut wird. Trotz der Urlaubszeit verursachen die Bauarbeiten nach Schleichers Worten keine Engpässe. Die Arbeiten sind nach den Worten des Flughafen-Sprecherin nötig, damit das Vorfeld des Flughafens nicht zu stark abgenutzt wird: „Diese kleineren Arbeiten gehören jedes Jahr zur Routine.“

Die wesentliche Teilerneuerung der Start- und Landebahn am Flughafen Stuttgart fand im Frühjahr 2020 statt. Wegen der Corona-Pandemie gab es damals keinen Flugbetrieb mehr. Deshalb wurde die Sanierung als Vollsperrung durchgeführt, was die Bauzeit verkürzte.

Wie groß ist die Landebahn am Flughafen Stuttgart?

Materialermüdung und Rissbildung machten die komplette Sanierung damals nötig. Es wurden 25 Jahre alte Betonplatten im Osten ausgetauscht. Seit dem 23. April 2020 ist die Bahn wieder in Betrieb. Auf der Start- und Landebahn verkehren rund 95800 Maschinen pro Jahr. Deshalb muss die Infrastruktur erhalten und regelmäßig erneuert werden.

Auf der Start- und Landebahn herrscht reger Betrieb – eine regelmäßige Erneuerung ist deshalb wichtig. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Start-und Landebahn des Flughafens ist 3345 Meter lang und 45 Meter breit. Es gibt zwei parallele Rollbahnen. Die gesamte Vorfeldfläche ist 70 Hektar groß. Es gibt 49 Abstellpositionen für Flugzeuge; am Luftfrachtzentrum stehen weitere sieben Parkpositionen für die Frachtflieger zur Verfügung.

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